В Челябинске объявили карантин по бешенству

На северо-западе Челябинска объявлен карантин по бешенству животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ограничительные мероприятия по бешенству установлены на территории эпизоотического очага, расположенного в доме №65 по улице Бейвеля, а также в радиусе одного километра от здания.

На протяжении действия карантина запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, ввоз и вывоз восприимчивых животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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