В челябинском поселке может поменяться цвет воды

В челябинском поселке Федоровка может измениться цвет водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 по 8 марта МУП «ЧКТС» проверит тепловые и внутридомовые сети многоквартирных домов поселка Федоровка с помощью органического красителя «Уранин». В связи с этим в домах челябинцев может измениться цвет воды.

«Цель проведения подобных мероприятий – выявление утечек на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах потребителей, проверка внутридомовых систем на предмет их исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний, – рассказали чиновники. – Уранин – краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зеленый цвет и применяется для изучения пути следования вод, для придания оттенка косметической продукции (шампуням, пенам для ванн), воды в аквариумах и др. Краситель полностью безопасен для жизни и здоровья людей».

Под проверку попадают жилые дома и социальные объекты, расположенные в поселке Федоровка по улицам Дубовая, Зерновая, Молодогвардейская, Огневая, Семеноводческая, Якорная и Капитанская.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зеленый оттенок, жителей просят сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 732-01-87 или по электронной почте chkts@chkts.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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