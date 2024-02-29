«Трактор» на последних минутах вырвал победу в первом матче плей-офф

Челябинский «Трактор» в Уфе одержал победу над «Салаватом Юлаевым» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», началась встреча атаками хозяев.

Одна из таких атак закончилась на 4-й минуте матча удалением у челябинцев. Возможно, это чуть расслабило игроков «Салавата». Но уже на следующей неделе гости перехватили шайбу у уфимцев, Антипин отдал длинную передачу, шайбу в центре площадки подхватил Александр Шаров и, вылетев один на один с голкипером «Салавата», не оставил ему шансов – 1:0 в пользу «Трактора».

Оставшиеся 15 минут «черно-белые» в большей мере владели инициативой. Челябинцы обошли уфимцев и по числу бросков (23 против 19), и по числу ударов в створ ворот (11 против 8). Но счет на табло в первом периоде уже не изменился.

С самого начала второй двадцатиминутки хоккеисты «Трактора» обрушили свои атаки на ворота хозяев, но им не хватало точности. И все-таки упорство челябинцев было вознаграждено: на 29-й минуте Альберт Яруллин в одиночку убежал в зону «Салавата» и, едва закатившись в нее, сильно пробил по воротам – 2:0, гости ведут.

Но после этого у «черно-белых» было еще несколько штрафов, и челябинцы, видимо, подустали, играя в меньшинстве. Как следствие, на 37-й минуте встречи Данил Башкиров сокращает отставание хозяев, а на последней минуте игрового отрезка Михаил Науменков сравнивает счет – 2:2, и в третьем периоде командам предстоит начать все заново.

Хотя статистика второго периода уже заставляла задуматься тренерский штаб «Трактора»: число бросков – 32:16 в пользу уфимцев, ударов по воротам – 15:9 в пользу них же.

Третий игровой отрезок прошел во взаимных атаках, но у голкипера челябинцев Зака Фукале работы было больше, особенно в конце основного времени, когда уфимцы волна за волной атаковали ворота «Трактора».

Но на 58-й минуте матча челябинцы сломали атаки хозяев. В зоне «Салавата» Максим Шабанов собрал на себя двоих соперников и, развернувшись, отправил шайбу на правый фланг. Здесь ее подхватил Григорий Дронов, выдержал паузу и отправил игровой снаряд в ближнюю девятку – 3:2 в пользу гостей.

За полторы минуты до сирены голкипер хозяев покинул ворота, уступив место на площадке шестому полевому игроку. А через пару десятков секунд челябинцы и вовсе остались вчетвером.

Остававшиеся 1 минуту 11 секунд уфимцы практически окопались в зоне «Трактора».

Но безуспешно – 3:2, челябинский клуб одерживает первую победу над «Салаватом Юлаевым» в сезоне и выходит вперед в 1/8 финала Кубка Гагарина. Второй матч серии пройдет 2 марта, также в Уфе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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