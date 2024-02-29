Попытка разнообразить сексуальную жизнь закончилась для уральцев вызовом спасателей

Паре магнитогорцев понадобилась помощь спасателей после интимной игры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, пара решила разнообразить свою сексуальную жизнь. Для этого магнитогорцы воспользовались штатными наручниками. Однако закончилось все не так, как рассчитывали южноуральцы: ключом расстегнуть замки «браслетов» партнеры не смогли и оказались прочно скованными друг с другом.
«Угрозы жизни или здоровью мужчины и женщины не было, однако щекотливость ситуации поставила пострадавших перед сложным выбором», – отметили представители службы.
В стремлении освободиться от слишком тесной связи магнитогорцы сумели перепилить ножовкой по металлу звенья цепи. Но снять наручники с рук домашним инструментом оказалось невозможно. Пришлось звонить спасателям.
Прибыв на место, сотрудники поисково-спасательной службы прибегли к помощи болтореза, которым перекусили высокопрочный металл браслетов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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