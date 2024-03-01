1 марта ожидаются следующие события – Челябинск

01.03.2024, пятница
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2)
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная грядущему паводку и качеству воды на территории Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная проблемам реабилитации алко- и наркозависимых в рамках недели профилактики употребления наркотических средств (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Открытая встреча для активных женщин в формате круглого стола с участием специалистов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки «Уральское чудо. Святые лики» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс для детей от 6 лет «Лапки и усики» ко Дню кошек (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки живописи «О мире женском и мужском» Творческого объединения «Горный пленэр» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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18:00 Челябинск – Концерт «Краски классики» в клубе классической музыки «Лира» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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