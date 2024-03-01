В мэрии Челябинска избавили начальника управления архитектуры от временного статуса

В Челябинске назначили начальника управления архитектуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска заняла Ольга Никитина. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова.

Ольга Никитина, которой завтра, 2 марта, исполняется 33 года, в 2012 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «Архитектор».

С 2010 по 2015 годы работала архитектором в челябинском МУП «Архитектурно-планировочный центр». В 2016 году перешла в управление по архитектурно-градостроительному проектированию города, где прошла все ступени – от сотрудника до заместителя начальника. В июле прошлого года, после отставки прежнего руководителя ведомства Павла Крутолапова, стала исполнять его обязанности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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