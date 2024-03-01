Южноуральские спортсмены завоевали Кубок мира по радиосвязи на коротких волнах, установив новый рекорд мира

Команда Челябинской области стала победителем Кубка мира по радиосвязи на коротких волнах и побила мировой рекорд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службы министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, 28 февраля были опубликованы финальные результаты Кубка мира по радиосвязи на коротких волнах (CQ WW DX Contest CW) 2023 года.

В турнире приняли участие 8 тысяч 57 спортсменов из 120 стран мира.

За 48 часов южноуральской команде удалось провести 10 тысяч 85 двухсторонних радиосвязей.

В составе команды победителей: Юрий Куриный (RG9A), Сергей Полянский (RA9AA), Эдуард Калинин (R8AEC), Александр Смагин (RA9AP), Александр Коннов (RL9A), Руслан Веричев (RK9A), Олег Черников (UC9A), Вячеслав Лосев (R9CM), Илья Падерин (RN9A).

Челябинск, Виктор Елисеев

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