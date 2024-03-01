В Ленинском районе Челябинска на пять дней ограничили движение

На одной из улиц Ленинского района Челябинска на несколько дней затруднено движение автотранспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.
«С 1 по 5 марта ограничено движение транспорта по улице Энергетиков в районе дома №1 (по направлению к улице Машиностроителей)", – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»