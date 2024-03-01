Экс-бухгалтерам аэропорта «Магнитогорск» вынесли приговор за хищение 11 миллионов рублей

В Башкирии суд вынес приговор в отношении бывших работников аэропорта Магнитогорск, признав их виновными в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан признал двух жительниц Магнитогорска виновными в мошенничестве.

Суд установил, что в период с января 2016 года по ноябрь 2020 года главный бухгалтер и бухгалтер АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» внесли в базу работников предприятия данные 12 человек, в том числе своих родственников. При этом на самом деле они в компании не работали. А заработную плату получали за них «находчивые» сотрудницы.

За четыре с лишним года женщины получили «зарплату» на сумму, превысившую 11 миллионов рублей.

Суд приговорил женщин к 4 годам 6 месяцам и 4 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафами в 250 и 300 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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