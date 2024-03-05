На Южном Урале завоют сирены

В Челябинской области пройдет проверка системы оповещения населения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в среду, 6 марта, в период с 10:00 до 14:00, будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

С 10:43 в течение одной минуты будет замещен сигнал наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения и экстренного информирования: на экране телевизора (цифровое вещание радио «Россия», «Вести FM», «МАЯК» и телеканалов «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр») будет показана заставка с информационным текстом, по радиоприемникам прозвучит информационное сообщение (FM вещание радио «Россия»).

С 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.

Также с 10:43 министерством общественной безопасности Челябинской области будет произведена передача до пользователей мобильного приложения «МЧС России» push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения.

«Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения «Внимание всем!» подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области», – напомнили в южноуральском правительстве.

Жителям области рекомендуют, услышав звуки электросирены, немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание) и прослушайть информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты.

Для оповещения жителей населенных пунктов, не охваченных техническими средствами оповещения и федеральным эфирным теле- и радиовещанием, в соответствии с решением главы муниципального образования и согласованными планами будут использованы подвижные объекты (ГИБДД, РОВД, подразделений ФПС, объектов производственной и социальной сферы, предприятий связи), оборудованные громкоговорящими установками, а также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания.

Кроме того, оповещение населения возможно путем направления смс-рассылок по сетям операторов сотовой связи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube