Полусотне населенных пунктов Челябинской области грозит затопление

После рекордных снегопадов на Южном Урале опасаются сильного паводка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области 56 населенных пунктов попадают в зону затопления. Об этом сообщил заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов.

Уже в настоящее время идет подготовка 51 пункта временного размещения на случай эвакуации жителей опасных территорий. Они рассчитаны на 13,5 тысяч человек.

Наиболее сложной весна текущего года ожидается на юге и востоке региона, отметил начальник Челябинского гидрометеоцентра Валерий Кочегоров. «Половодье в этом году из-за снежной зимы может пройти по напряженному сценарию, возможен выход воды на пойму рек, – рассказал синоптик. – Особое внимание уделяем участкам рек с большой толщиной льда и промерзанием русла в южной, восточной и юго-восточной частях региона».

Впрочем, если оправдаются прогнозы, ситуация может быть не столь острой. Пока синоптики рассчитывают, что в марте температура воздуха будет около и ниже нормы. Не ожидается и большого количества осадков. Все это должно способствовать вымерзанию и испарению влаги.

Но рекордные снегопады минувшей зимы расслабиться точно не позволят. «На большей части территории области выпало от 115 до 170% нормы осадков, запасы влаги в метровом слое почвы перед уходом под снег превысили норму в 1,7-1,8 раза, запасы воды в снеге по всему региону выше нормы, а местами превышают норму в два раза», – отмечает глава гидрометеоцентра.

А значит, если в апреле и мае температура будет на уровне среднемноголетних показателей, уровень половодья может превысить норму.

Вместе с тем, в правительстве Челябинской области заверяют, что регион готов к пропуску весеннего половодья. Так, запланированы взрывные работы на реках Тогузак (Варненский район) и Сим (Ашинский район). Мероприятия по искусственному ослаблению льда методом чернения намечены на март и апрель в Ашинском, Нагайбакском, Октябрьском, Пластовском и Кусинском районах. Работы по распиловке льда пройдут на реках в Ашинском, Троицком, Брединском и Кусинском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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