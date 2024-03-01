Экс-министр здравоохранения Челябинской области нашел работу в Екатеринбурге

Бывший глава южноуральского минздрава возглавил НИИ в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, сегодня, 1 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко представил коллективу расположенной в Екатеринбурге структуры федерального минздрава нового директора института – Юрия Семенова.

Юрий Семенов с 2011 года руководил Челябинским областным перинатальным центром. В 2019 году был назначен министром здравоохранения Челябинской области. В 2022 году подал в отставку и вернулся на пост главы перинатального центра.

После ухода Юрия Семенова обязанности главного врача Областного перинатального центра будет исполнять Оксана Любавина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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