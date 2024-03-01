Перевозчики, работающие на маршрутах между поселком Западный и Челябинском, лишились шести миллионов рублей

Перевозчикам, отвечающим за работу маршрутов из Челябинска в Сосновский район, выставили штрафы за невыполнение обязательств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», специалисты учреждения провели проверку работы автобусов на маршрутах между поселком Западным и Челябинском.

«Контроль работы маршрутов по регулируемому тарифу проводится как автоматически с помощью Интеллектуальной транспортной системы, так и в ходе выездных проверок сотрудниками отдела контрольно-ревизионной работы ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», – напомнили в учреждении. – За неисполнение требований контракта (отсутствие терминалов безналичной оплаты, игнорирование остановок, несоблюдение расписания) перевозчику выставляются штрафы. Кроме того, ежемесячно по итогам приемки транспортной работы удерживается сумма за невыполненные рейсы».

Жители поселка Западный, расположенного в Сосновском районе, регулярно жалуются на неудовлетворительную работу автобусов маршрутов №158К и 136К. По словам южноуральцев, водители не соблюдают расписание, из-за чего машины ездят переполненными – некоторые пассажиры чуть ли не теряют сознание из-за тесноты.

Проверка, проведенная сотрудниками ОГКУ, жалобы южноуральцев подтвердила.

Так, автобус 158К обслуживает ООО «Автотранспортное предприятие 1». Перевозчик должен выпускать на линию 10 автобусов среднего класса с интервалом 11 минут в часы пик и 22 минуты в межпиковое время. Однако фактически на маршруте работает 5-6 автобусов.

«За январь выполнен 51% транспортной работы, перевозчик недополучил 1,9 миллиона рублей. За выявленные нарушения выставлены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей», – рассказали представители «Организатора перевозок Челябинской области».

Немногим лучше обстоят дела на маршруте №136К (обслуживает ООО «Запсибавто»). Перевозчик должен выпускать на линию 12 автобусов среднего класса повышенной вместимости с интервалом движения 10 минут в часы пик. Фактический выпуск – 6-7 автобусов.

За январь по маршруту 136К выполнено 62% транспортной работы, перевозчик недополучил 4 миллиона рублей. За выявленные нарушения выставлены штрафы на общую сумму 73 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube