«Металлург» с трудом одержал победу в первом матче плей-офф

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене обыграл «Амур» из Хабаровска – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая встреча серии одной восьмой Кубка Гагарина между лидером Востока «Металлургом» и «Амуром», занявшим восьмое место, показала: первый круг плей-офф не будет для магнитогорцев легкой прогулкой.

Первые два периода матча прошли без заброшенных шайб. При этом гости чаще выигрывали вбрасывания и лишь немногим уступали южноуральцам по броскам (34:38) и ударам в створ ворот (15:19).

Решать все командам пришлось в третьей двадцатиминутке. И первым свое слово сказал капитан магнитогорцев. На 46-й минуте встречи Владислав Еременко бросил по воротам от синей линии, голкипер хабаровчан шайбу отбил, но первым к ней успел Егор Яковлев, отправив ее в сетку гостей – 1:0 в пользу «Металлурга».

На 52-й минуте матча Люк Джонсон с подачи Робина Пресса увеличил разрыв.

Две минуты спустя нападающий «Амура» Ян Дрозг вернул интригу – 1:2. Но больше заброшенных шайб болельщики не увидели.

Итог – 2:1, тяжелая победа «Металлурга» в первом матче серии одной восьмой Кубка Гагарина.

Следующая встреча состоится здесь же, в Магнитогорске, 3 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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