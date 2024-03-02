2 – 4 марта ожидаются следующие события – Челябинск

02.03.2024, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих (парк «Северо-западный», ул. Захаренко, 17/1; «Городская лыжная база», ул. Лесопарковая, 2а; «Экопарк», ул. Молдавская, 10)

11:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в «Шахматном клубе» для детей (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

12:00 Челябинск – Праздничное гуляние «Проводы Уральской зимы» (парк «Дружбы», ул. Чоппа, 10)

13:30 Челябинск – Свадьба в стиле традиций русского дворянства второй половины XIX в. (ДК «Энергетик», ул. Энергетиков, 19)

14:00 Челябинск – Мастер-класс для старшеклассников по бэкенд-разработке на языке C# (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, ауд. 132)

14:00 – 16:00 Челябинск – Цикл занятий по первой помощи «СПАСТИ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, д. 183)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube