Жительница Южного Урала полтора года отдавала деньги «биржевым» аферистам

53-летняя жительница Красноармейского района стала жертвой мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина ежемесячно «инвестировала» крупные суммы, надеясь получить прибыль на виртуальной биржевой площадке.

Вкладывала в торговые операция она как свои средства, так и взятые в кредит. Продолжалось это полтора года.

Вначале ей даже удалось вывести незначительную часть прибыли, но потом «сотрудники инвестиционной компании» перестали выходить на связь. Тогда-то женщина и заподозрила, что попалась на уловки мошенников.

В результате общая сумма ущерба составила 3 миллиона 776 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают южноуральцев проявлять бдительность, не переходить по сомнительным интернет-ссылкам и не поддаваться на рассказы неизвестных собеседников о прибыльных денежных вложениях. «Помните, что в сети Интернет под видом финансового аналитика или брокера, навязывающего вам выгодные предложения по инвестированию, могут скрываться мошенники, преследующие цель заполучить ваши деньги», – предостерегают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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