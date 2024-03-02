Жительница Южного Урала полтора года отдавала деньги «биржевым» аферистам

53-летняя жительница Красноармейского района стала жертвой мошенников.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина ежемесячно «инвестировала» крупные суммы, надеясь получить прибыль на виртуальной биржевой площадке.
Вкладывала в торговые операция она как свои средства, так и взятые в кредит. Продолжалось это полтора года.
Вначале ей даже удалось вывести незначительную часть прибыли, но потом «сотрудники инвестиционной компании» перестали выходить на связь. Тогда-то женщина и заподозрила, что попалась на уловки мошенников.
В результате общая сумма ущерба составила 3 миллиона 776 тысяч рублей.
Сотрудники полиции призывают южноуральцев проявлять бдительность, не переходить по сомнительным интернет-ссылкам и не поддаваться на рассказы неизвестных собеседников о прибыльных денежных вложениях. «Помните, что в сети Интернет под видом финансового аналитика или брокера, навязывающего вам выгодные предложения по инвестированию, могут скрываться мошенники, преследующие цель заполучить ваши деньги», – предостерегают в силовом ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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