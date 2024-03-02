«Трактор» потерпел поражение во втором матче одной восьмой Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» уступил в гостях «Салавату Юлаеву» из Уфы – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после поражения в первом матче серии хоккеисты «Салавата» сумели собраться и уверенно победили во второй встрече на своей арене.

Счет хозяева открыли на 12-й минуте первого периода – отличился Александр Хмелевски, грамотно распорядившись шайбой, полученной от Джоша Ливо, – 1:0. Джош Ливо и стал героем матча.

Не прошло и пяти минут, как Виталий Кравцов сравнял счет – 1:1. Но это оказался единственный гол челябинцев сегодня.

Во второй двадцатиминутке уфимцы явно господствовали на корте. На 28-й минуте Джош Ливо вновь выводит хозяев вперед – 2:1. А на 37-й минуте встречи оформляет дубль и упрочивает преимущество «Салавата» – 3:1.

Третий период прошел в упорной борьбе. На его исходе челябинцы попробовали обострить игру, заменив вратаря шестым полевым игроком. Этим и воспользовались уфимцы: на последней минуте матча Даниил Башкиров отправил шайбу в пустые ворота гостей – 4:1, уверенная победа «Салавата Юлаева».

Счет в противостоянии становится 1:1. Следующие две встречи пройдут 4 и 6 марта в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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