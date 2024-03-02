Волейболистки «Динамо-Метар» досрочно вышли в плей-офф Суперлиги

Челябинские волейболистки одержали победу в Туле над «Тулицей» – 3:2, и вышли в плей-офф Суперлиги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в матче, проходившем в Туле, встретились соседи по турнирной таблице: «Тулица» шла на шестом месте, «Динамо-Метар» – на седьмом.

И первая половина встречи обещала победу хозяйкам встречи: первый сет тульские волейболистки выиграли со счетом 25:21, второй – со счетом 25:20.

Но челябинки смогли собраться, и следующий сет оставили за собой – 25:20. В четвертой партии развернулась нешуточная борьба, но уралочки оказались сильнее – 27:25. А после этого челябинки взяли и тай-брейк – 16:14.

Итог – победа «Динамо-Метар» со счетом 3:2. После этого челябинки выходят на шестое место в таблице Суперлиги и гарантируют себе выход в плей-офф за три тура до окончания регулярного чемпионата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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