В Челябинской области снегоход въехал в товарняк

В Нязепетровском районе столкнулись поезд и снегоход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, авария произошла вчера, 2 марта, в 16:13 между станциями Нязепетровская и Ункурда.

Водитель снегохода выехал на железнодорожные пути. К счастью, машинист маневрового состава заметил транспортное средство, еще когда оно двигалось в сторону путей, и экстренно остановил состав. Столкновения избежать не удалось – снегоход врезался в остановившийся поезд вне переезда. Но обошлось без пострадавших и схода подвижного состава. На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял.

По данному факту начата проверка Златоустовской транспортной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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