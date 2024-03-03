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Воскресенье, 3 марта 2024, 13:43 мск

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«Вашингтон Кэпиталз» отказался от Евгения Кузнецова

Челябинского хоккеиста выставили на драфт отказов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дисквалифицировал Евгения Кузнецова в субботу, 2 марта, в надежде дать 31-летнему форварду возможность начать все заново в другом месте. Об этом пресс-служба НХЛ сообщает на официальном сайте лиги.

«Я думаю, что он искал перемен в обстановке, и это могло бы привести в движение механизмы, необходимые для достижения этой цели», – заявил генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Кузнецов не играл с 27 января и 5 февраля включился в Программу помощи игрокам НХЛ. На драфт отказов клуб выставил хоккеиста в тот же день, как он получил разрешение возобновить тренировки и перешел на этап последующего лечения в рамках программы помощи игрокам.

Если в течение 24 часов ни одна из команд НХЛ не заявит о желании взять к себе игрока, он может быть переведен в «Херши» – фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз», выступающий в Американской хоккейной лиге.

У хоккеиста остается всего один сезон, который он должен отыграть в системе «Кэпиталз» по восьмилетнему контракту стоимостью 62,4 миллиона долларов (в среднем 7,8 миллиона долларов), который он подписал с «Вашингтоном» в 2017 году. Однако в клубе не горят желанием продолжать сотрудничество. «Я думаю, мы открыты для всего, что даст ему возможность продолжить свою карьеру так, как он хочет», – отметил Маклеллан.

Выбранный в первом раунде (под 26-м номером) драфта НХЛ 2010 года, Кузнецов набрал 568 очков (171 шайба, 397 передач) в 723 матчах регулярного чемпионата за «Кэпиталз», включая четыре сезона, в которых забрасывал не менее 20 шайб в каждом. В его активе 67 очков (29 голов, 38 передач) в 87 матчах плей-офф Кубка Стэнли, и он лидировал в розыгрыше 2018 года, набрав 32 очка (12 голов, 20 передач), когда «Вашингтон» завоевал главный трофей НХЛ, напоминает пресс-служба Лиги.

«Но с тех пор Кузнецов разочаровал «Кэпиталз» своей нестабильностью, – отмечают представители НХЛ. – После того, как он набрал рекордные за карьеру 83 очка в НХЛ (27 шайб, 56 передач) в 79 матчах регулярного чемпионата в сезоне 2017-18, его результативность пошатнулась. Он набрал 78 очков (24 гола, 54 передачи) в 79 матчах в сезоне 2021-22, прежде чем опустился до 55 очков (12 голов, 43 передачи) в 81 игре в прошлом сезоне, когда «Кэпиталз» впервые с 2014 года пропустили плей-офф. У Кузнецова 17 очков (шесть шайб, 11 передач) в 43 матчах в этом сезоне».

Генеральный менеджер клуба не исключил, что выкупит последний сезон по контракту Кузнецова в это межсезонье, если на него не заявит другая команда и не будет вариантов обмена. Но не исключил, что хоккеист вернется играть за «Кэпиталз», если тому удастся найти свою игру в «Херши».

«Я думаю, ему нужно разобраться с некоторыми вещами в своей личной жизни, а также разумно играть, – заявил Маклеллан. – Ему нужно найти тот уровень, на котором он привык играть. Переходить (в «Херши»), работать в нем или играть в другой организации – я не знаю, что он выберет, но думаю, что это важно для него».

Евгений Кузнецов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Начал профессиональную карьеру в 2009 году. Завоевал в составе «черно-белых» серебряные медали сезона 2012-2013 годов, Кубок континента и бронзовые медали в сезоне 2011-2012 годов. В 2014 году расторг контракт с «Трактором» и перешел в клуб «Вашингтон Кэпиталз» (в 2017 году контракт продлен).

Челябинск, Виктор Елисеев

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