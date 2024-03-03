«Металлург» уступил «Амуру» во втором матче одной восьмой Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» проиграл на домашней арене «Амуру» из Хабаровска – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче по традиции открыли «сталевары».

На 14-й минуте встречи Игорь Гераськин с подачи Робина Пресса раскупорил ворота гостей – 1:0. Однако через четыре с небольшим минуты Александр Хохлачев сравнял счет – 1:1.

А вот второй период хоккеисты «Амура» полностью оставили за собой. На 34-й минуте матча Дмитрий Шевченко вывел харабовчан вперед – 2:1. А 15 секунд спустя Егор Коршков увеличил отрыв – 3:1.

Магнитогорцы так и не сумели переломить ход матча. Лишь за 34 секунды до финальной сирены Люк Джонсона сократил счет до минимума – 2:3.

Итог – поражение «Металлурга», и «Амур» сравнивает счет в серии. Следующие две игры пройдут в Хабаровске, первая из них – 5 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube