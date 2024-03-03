«Металлург» уступил «Амуру» во втором матче одной восьмой Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» проиграл на домашней арене «Амуру» из Хабаровска – 2:3.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче по традиции открыли «сталевары».
На 14-й минуте встречи Игорь Гераськин с подачи Робина Пресса раскупорил ворота гостей – 1:0. Однако через четыре с небольшим минуты Александр Хохлачев сравнял счет – 1:1.
А вот второй период хоккеисты «Амура» полностью оставили за собой. На 34-й минуте матча Дмитрий Шевченко вывел харабовчан вперед – 2:1. А 15 секунд спустя Егор Коршков увеличил отрыв – 3:1.
Магнитогорцы так и не сумели переломить ход матча. Лишь за 34 секунды до финальной сирены Люк Джонсона сократил счет до минимума – 2:3.
Итог – поражение «Металлурга», и «Амур» сравнивает счет в серии. Следующие две игры пройдут в Хабаровске, первая из них – 5 марта.
Челябинск, Виктор Елисеев
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