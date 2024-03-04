В лесу под Миассом мужчина сорвался с пятиметровой вышки

Южноуралец получил множественные травмы, упав с большой высоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел рано утром воскресенья, 3 марта.

В 4:00 оперативному дежурному Миасского отряда поступило сообщение от жителя города о том, что его товарищ в лесу упал с вышки, лежит и не может пошевелиться.

Оказалось, два южноуральца коротали ночь вблизи охотничьей вышки в лесу в районе Машгородка. Один из них не удержался от соблазна проявить ловкость и залез на верхнюю смотровую площадку.

В темноте «верхолаз» потерял равновесие и упал спиной вниз с 5-метровой высоты. Даже снег не смог компенсировать силу полученного удара.

Спасатели осмотрели и выслушали 39-летнего пострадавшего, оказали первую помощь и, учитывая характер возможных травм, обеспечили максимальную неподвижность пострадавшего, жестко зафиксировав на спинальном щите.

Из леса на дорогу, к ожидавшей карете скорой медицинской помощи, мужчину эвакуировали с помощью снегохода, он госпитализирован в больницу с подозрением на множественные травмы позвоночника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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