ЧЭМК могут передать «Ростеху»

Изъятый у челябинского олигарха готовят к передаче «Ростеху».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве России обсуждаются дальнейшие варианты функционирования ферросплавных предприятий, принадлежавших чете челябинских бизнесменов Юрию и Людмиле Антиповым.

Так, в настоящее время обсуждается схема, согласно которой Челябинский электрометаллургический комбинат после завершения юридических процедур Росимущество передаст государственной корпорации «Ростех». Уже эта структура должна определиться с частным инвестором.

В результате в госкорпорации останется блокирующий пакет акций в 25%, частный инвестор получит 75%.

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, к переговорам о дальнейшей судьбе бывших активов Антиповых уже привлечены несколько претендентов. В числе интересантов ранее называли основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина (холдингу принадлежит несколько компаний в Челябинской области, в частности, Томинский ГОК, Михеевский ГОК и «Карабашмедь»), сооснователя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына (этой группе принадлежит расположенный недалеко от ЧЭМК Челябинский цинковый завод), структуры, связанные с бизнесменом Дмитрием Пумпянским, в прошлом бенефициаром, в частности, Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» (этим структурам принадлежат, в частности, расположенный в Челябинске ЧТПЗ и РусНИТИ), а также Дениса Сафина, гендиректора УК «Уральская сталь».

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял решение передать государству акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшиеся супругами Антиповыми через компанию «Эталон».

Иск о национализации Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально не перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

16 февраля в ходе визита в Челябинск президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу ЧЭМК за границы Челябинска. Позднее стало известно о закрытии на предприятии электродного производства к 1 марта текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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