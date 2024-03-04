Жительница Южного Урала отдала неизвестным 2,5 миллиона рублей, испугавшись уголовного дела

Жительница Троицка лишилась более 2,5 миллионов рублей, чтобы избежать «уголовного преследования».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в межмуниципальный отдел полиции «Троицкий» обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что несколько неизвестных ей телефонных собеседников обманом у нее похитили 2,5 миллиона рублей.

По словам троичанки, сначала она получила на свой мобильный текстовое сообщение. Якобы сотрудник правоохранительных органов написал, что по ее предыдущему месту работы проводится проверка и к женщине имеются вопросы, поскольку она может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Затем злоумышленник отправил ей через мессенджер фотографию постановления о возбуждении в отношении нее уголовного дела. После этого троичанке позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что на ее имя оформляются многочисленные кредиты.

По указанию мошенника женщина в целях «защиты своих денежных средств» сначала перевела на указанный незнакомцем «безопасный счет» собственные 479 тысяч рублей. Затем мошенники заставили ее взять кредиты в нескольких банках на общую сумму более 1,8 миллионов рублей и потребовали, чтобы троичанка заняла еще 250 тысяч рублей у друзей и знакомых.

Все деньги женщина перевела на мошеннические счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Полиция призывает южноуральцев быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону. «Если вам предлагают перевести деньги на сторонние счета – немедленно завершите общение», – настаивают силовики.

Мошенники используют различные схемы для обмана своих жертв. В некоторых случаях они представляются сотрудниками правоохранительных органов или государственных учреждений. Они могут использовать поддельные документы или даже звонить с «официальных» номеров.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в силовом ведомстве советуют не сообщать незнакомцам свои личные данные или финансовую информацию. А если есть сомнения, связаться с официальными организациями или представителями правоохранительных органов самостоятельно.

Также необходимо помнить, что мошенники часто используют психологические приемы, чтобы заставить жертву действовать необдуманно. «Не поддавайтесь панике или запугиванию. Сохраняйте спокойствие и тщательно обдумайте все свои дальнейшие действия», – призывают представители полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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