«Трактор» выходит вперед в одной восьмой Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на домашней арене одолел «Салават Юлаев» из Уфы – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого начала встречи хоккеисты обоих клубов начали атаковать.

Открыли счет в матче хозяева. Уже на 27-й секунде первого периода Семен Дер-Аргучинцев отдал передачу за ворота, Антон Бурдасов с разворота скинул шайбу на пятак, и Сергей Телегин отправил ее в ворота гостей – 1:0.

Но на 6-й минуте встречи уфимцы сравняли счет, реализовав большинство: Александр Хмелевски успел подставить клюшку после скидки Ивана Дроздова на пятак у ворот Зака Фукале – 1:1.

Обе команды активно атаковали, хоккеисты «Салавата» чаще били по воротам (по итогам первого периода они сделали 35 бросков против 22 у «Трактора», соотношение ударов в створ ворот оказалось 15:13 в пользу гостей).

Но удары челябинцев оказались точнее. На 10-й минуте Семен Дер-Аргучинцев перехватил шайбу после паса защитника уфимцев в своей зоне и с центра отправил ее в верхний угол ворот – 2:1. Четыре минуты спустя «черно-белые» организовали быструю контратаку: Максим Шабанов сделал длинный пас из своей зоны, а Владимир Ткачев, подхватив шайбу, ворвался в зону гостей и отправил игровой снаряд в дальний угол – 3:1.

Закончилась первая двадцатиминутка кулачным поединком форварда «Салавата» Евгения Тимкина и нападающего челябинцев Чарльза Робинсона. Оба хоккеиста отправились на скамейку штрафников, а команды ушли на перерыв.

Второй игровой отрезок клубы также начали на высоких скоростях. Первыми на сей раз отличились гости. На 31-й минуте встречи Иван Дроздов первым успел на передачу своего одноклубника и с близкого расстояния расстрелял ворота Фукале – 2:3.

Это была единственная шайба в периоде. Статистика второй двадцатиминутки говорила уже о подавляющем преимуществе гостей в атаке: на 24 броска уфимцев пришлось всего 7 – хозяев, счет ударов в створ ворот – 14:3 в пользу «Салавата».

Третий период начался атакой «Трактора». На 43-й минуте гости остались втроем: на скамью штрафников один за другим отправились Евгений Тимкин и Григорий Панин. Но уфимцы выстояли. А за секунду до выхода пятого полевого игрока «Салавата» в меньшинстве остались челябинцы – был удален Григорий Дронов. Однако через минуту составы сравнялись: малый штраф получил уфимец Джош Ливо.

После восстановления составов команды вновь бросились в атаки. Гости продолжали давить, но до заброшенных шайб дело не доходило. На 59-й минуте голкипер уфимцев покинул ворота, уступив место на площадке шестому полевому игроку. На 60-й минуте у челябинцев была возможность увеличить отрыв, но шайба, брошенная Артемом Блажиевским из своей зоны, прокатилась рядом со штангой.

За 41 секунду до сирены гости взяли тайм-аут, после чего устроили настоящий штурм ворот «Трактора». Но Зак Фукале выстоял.

Итог – 3:2, победа челябинского клуба. «Черно-белые» вновь выходят вперед в серии плей-офф – 2:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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