Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернули после взлета

Самолет рейса «Санкт-Петербург – Челябинск» экстренно посадили в Пулково.
Как РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры, надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с возвратом рейса Санкт-Петербург – Челябинск в аэропорт Пулково.
«По предварительным данным, самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам», – рассказали представители прокуратуры. По данным телеграм-канала Aviaincident, причиной возврата рейса мог стать отказ двигателя.
В настоящее время пассажиры ожидают резервный борт.
«Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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