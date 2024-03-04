Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернули после взлета

Самолет рейса «Санкт-Петербург – Челябинск» экстренно посадили в Пулково.

Как РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры, надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с возвратом рейса Санкт-Петербург – Челябинск в аэропорт Пулково.

«По предварительным данным, самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам», – рассказали представители прокуратуры. По данным телеграм-канала Aviaincident, причиной возврата рейса мог стать отказ двигателя.

В настоящее время пассажиры ожидают резервный борт.

«Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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