5 марта ожидаются следующие события – Челябинск

05.03.2024, вторник
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10:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-классы «Сделаем подарки сами и подарим маме!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Праздничная встреча «С любовью к женщине!» в клубе «Наша память» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Развлекательная программа для детей среднего возраста «День рождения Золушки» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Литературно-развлекательная программа «В этот день весенний все цветы, улыбки Вам» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по открытке «Для вас, любимые!» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Видеопрезентация «Пушистые любимцы» к Всемирному дню кошек (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Праздничная программа для горожан старшего поколения «Праздник бабушек и мам!» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26, 220-33-83)
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17:00 Челябинск – Праздничный концерт «О чем поют мужчины?» с участием мужского ВИА «Берега» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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