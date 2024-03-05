На Урале педофил подбил детей обвинить мать в насилии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела и о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история разворачивается на западе Челябинской области. Женщина с тремя приемными детьми в октябре 2023 года переехала из Челябинска в село, объяснив это желанием жить в экологически чистом месте.

Месяц назад опека забрала из семьи одного из детей, потом увезли и остальных. Свои действия чиновники объяснили тем, что дети заявили: приемная мать их бьет.

Выяснилось, что сосед совращал подростков и заставил их написать подобные заявления. Мужчину задержали, однако детей в семью не вернули: постановления об изъятии были опротестованы, но разбирательство по делу еще не закончено.

«В производстве следственных органов СК России по Челябинской области находится уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении местного жителя по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, – сообщили в СК РФ. – В настоящее время в социальных сетях сообщается, что мужчина, который является фигурантом по указанному уголовному делу, подстрекал детей своих соседей писать ложные заявления о применении насилия со стороны их родителей.

По данным из соцмедиа, результатом подобных действий мужчины стало изъятие ребенка из семьи. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области также проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе проверки и установленных фактах».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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