Челябинцу, зарезавшему таксу за лай, вынесли приговор

Челябинец осужден за жестокое обращение с животным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Курчатовского района Челябинска признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

По версии следствия, в ноябре 2023 года у подъезда дома по улице Островского на нетрезвого горожанина залаяла такса, которую прогуливал на поводке хозяин. Через несколько минут он вернулся, но уже с ножом. Догнав мужчину с собакой, он ударил пса в брюшную полость. Животное пытались спасти в ветеринарной клинике, но безуспешно.

Ранее напавший на собаку челябинец уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека, судимость не погашена.

Суд с учетом рецидива назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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