Прокуратура начала проверку ЧП во время учебной тревоги в школе Челябинска

Прокуратура проверит действия педагогов из-за ЧП во время пожарной тревоги в челябинской школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска проверяет информацию о возможных нарушениях при организации учебного процесса в образовательном учреждении.

О ЧП в школе №100 рассказала мать одной из учениц. По словам женщины, ее дочь едва не затоптала толпа школьников во время учебной пожарной тревоги.

В учебном заведении начались противопожарные учения с участием сотрудников МЧС. Когда сработала сигнализация, учеников попросить взять вещи в раздевалке и покинуть здание.

Однако вместо 4-5 дверей, как обычно, в раздевалку оказалась открытой только одна. В результате возникла давка.

Дочь горожанки и еще несколько школьников упали, но остальные не обратили на это внимание, продолжив путь по лежавшим на полу учащимся.

Учитель уже принесла извинения родителям учеников класса, в котором учится девочка. В школе по поводу инцидента началась проверка.

Свою проверку инициировала и районная прокуратура. «По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации», – сообщили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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