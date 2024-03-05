Генерального прокурора призвали вмешаться в ситуацию с чрезвычайно мягким приговором мигранту, убившему в Челябинской области бойца СВО

После возмутившего многих приговора убийце бойца СВО Генеральную прокуратуру попросили взять ситуацию на контроль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к Генеральному прокурору РФ после того, как в Карталах судья приговорила 19-летнего выходца из Таджикистана к полутора годам ограничения свободы.

Молодого бойца ММА признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла в сентябре прошлого года. С весны 2023 года 37-летний мужчина принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». В августе приехал в отпуск. 15 сентября отправился в Карталинский район.

Здесь он встретился с одноклассниками. По словам родственников челябинца, вечером мужчина с земляками недолго посидели в баре. Когда они вышли, к компании подошел молодой человек и схватил за волосы одну из бывших в компании женщин.

Южноуралец вступился за одноклассницу, вспыхнул конфликт. Его более молодого участника пытались успокоить, сказали, что мужчина принимал участие в СВО, но это его только раззадорило. В итоге он нанес удар в горло мужчине, после чего тот упал и ударился головой об асфальт. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, 17 сентября он скончался.

Через неделю 19-летнего спортсмена задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Однако в ходе судебного заседания обвинение переквалифицировали на более мягкую статью – причинение смерти по неосторожности. В итоге молодого человека приговорили к полутора годам ограничения свободы. Об этом сообщили в Карталинском городском суде вчера, 4 марта.

Решение суда вызвало бурю возмущения практически по всей России.

Глава СКР потребовал представить в центральный аппарат ведомства оперативный доклад по уголовному делу.

«Изучив представленный доклад о собранных в ходе расследования уголовного дела доказательствах и в связи с тем, что совершивший преступление мужчина не понес заслуженного наказания, председатель СК России обратился к генеральному прокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности, обоснованности принятого судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию», – говорится в официальном сообщении силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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