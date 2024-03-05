Начальник отделения связи в Еманжелинске умыкнула у Почты России почти полмиллиона рублей

В Челябинской области начальник отделения почтовой связи предстанет перед судом за присвоение и растрату денежных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения почтовой связи Еманжелинска, обвиняемого в присвоении и растрате.

По версии следствия, в период с 2021 по ноябрь 2023 года 33-летняя женщина регулярно вносила ложные данные о социальных выплатах в специальную программу. Однако в действительности выплаты не производились. Сама же начотделения не прочь была изъять ту или иную сумму из кассы.

За два с половиной года она присвоила более 460 тысяч рублей.

Преступления выявлены сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемой в размере причиненного ущерба.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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