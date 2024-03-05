Уральские исламисты-вербовщики надолго отправятся за решетку

В Екатеринбурге вынесли приговор организаторам террористической ячейки на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня, 5 марта, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал двух южноуральцев виновными в содействии террористической деятельности, а также в создании и участии в террористической организации.

Челябинцев задержали за организацию на территории региона ячейки международной организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», запрещенной в Российской Федерации. В операции по поимке преступников принимали участие полиция, ФСБ и спецподразделения Росгвардии.

В симпатиях к исламизму оба южноуральца замечены давно: в 2017 году оба освободились из мест лишения свободы, где уже отбывали наказание за участие в деятельности экстремистской организации. Однако предыдущий срок их ничему не научил. Один из них, 42-летний мужчина, создал в Челябинской области законспирированную ячейку международной организации, к которой через какое-то время присоединился его 47-летний знакомый.

Исламисты развернули работу по вербовке сторонников. Единомышленников приглашали на тайные групповые собрания, а также проводили для них индивидуальные религиозно-политические занятия в принадлежащих организаторам квартирах и домах или в жилых помещениях их знакомых в Челябинске и Еманжелинске.

В ходе проведенных у исламистов обысков силовики изъяли десятки изданий запрещенной экстремистской литературы.

Были возбуждены уголовные дела по факту участия в террористической деятельности, а также создании и участии в террористической организации. Суд приговорил соучастников к лишению свободы на срок 18 и 14 лет соответственно. Часть жизни они проведут в тюрьме, другую часть установленного наказания будут отбывать в колонии строго режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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