«Металлург» выходит вперед в серии плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в Хабаровске вырвал победу у местного «Амура» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый из двух матчей в Хабаровске оказался для южноуральцев достаточно сложным.

Счет открыли хозяева: на 8-й минуте встречи Виктор Балдаев грамотно распорядился шайбой, полученной от Артура Гиздатуллина. Но пять минут спустя магнитогорцы сравняли счет после удара Дениса Зернова – 1:1.

На 27-й минуте матча гости вышли вперед – отличился Робин Пресс. Однако хозяевам для того, чтобы сравнять счет, понадобилось четыре минуты: Владислав Барулин поставил точку в розыгрыше Егора Коршкова и Станислава Бочарова – 2:2.

Наконец, на 47-й Роман Канцеров ставит победную точку – 3:2 в пользу «Металлурга», и магнитогорцы вырываются вперед в серии одной восьмой Кубка Гагарина – 2:1.

Впрочем, 7 марта их ждет еще один матч в Хабаровске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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