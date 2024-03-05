На Урал возвращаются морозы

На Южный Урал возвращаются морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среда, 6 марта, пройдет без плюсовых температур, но столбики термометров не опустятся ниже -10 градусов. А вот в ночь на четверг, 7 марта, похолодает до -20.

Приближающийся к региону холодный фронт может принести и более сильные морозы – продержатся они всего несколько дней, однако ждать ранней весны в этом году не стоит, говорят синоптики.

В Челябинской области похолодает до -25 градусов. По словам начальника отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Екатерины Выходцевой, мороз продержится недолго, но весенней погоды в ближайшее время ждать не стоит: по предварительным прогнозам среднесуточные температуры стабилизируются в плюсовой зоне только не ранее конца месяца.



Челябинск, Софья Артемьева

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