В Челябинске из-за снега рухнул навес подъезда девятиэтажки

Огромный козырек у входа в бывшее общежитие рухнул в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, инцидент произошел сегодня, 5 марта, в доме 23А/1 по улице Салютной (Тракторозаводский район).
Девятиэтажное здание было раньше общежитием. Вход в подъезд девятиэтажки был организован через квадратное крыльцо площадью полтора-два десятка квадратных метров, над которым в качестве козырька был устроен достаточно большой навес. Он-то и рухнул на крыльцо.
«На месте работают специалисты городской службы спасения. Пострадавших нет», – уточнили в городской администрации.
В настоящий момент входная группа огорожена, для жителей открыт запасной вход с обратной стороны здания.
На среду, 6 марта, руководством ООО УК «Жилкомсервис» запланированы работы по демонтажу козырька.
Челябинск, Виктор Елисеев
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