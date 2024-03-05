Пригород Челябинска заволокла невыносимая вонь отходов деятельности птицефабрики

С началом потепления жители райцентра под Челябинском вынуждены дышать отходами, сбрасываемыми на поля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отвратительный запах с расположенных неподалеку сельскохозяйственных угодий добрался до коттеджного поселка Газовик, расположенного на территории сельского поселения Долгодеревенское (административный центр Сосновского района).

Жители поселка вынуждены были провести собрание, чтобы обсудить свои дальнейшие действия, после того как едкий запах аммиака добрался до нескольких населенных пунктов. По словам сосновцев, вонь на улице стоит такая, что дети отказываются гулять, а в школе невозможно проветрить помещения.

Распространяются неприятные «ароматы» с расположенного неподалеку поля, раскинувшегося вдоль дороги Долгодеревенское – Касарги – Аргаяш, недалеко от магистрали «Обход города Челябинска». Ощущают все «богатство» палитры жители Ключевки, Долгодеревенского и Газовика ежедневно. Они уверены: здесь птицефабрика «Равис» из Рощино складирует отходы жизнедеятельности кур.

Старожилы рассказывают, что еще с десяток лет назад проблемы не было. А вот последние несколько лет предприятие начало усиленно сбрасывать птичий помет на поля. Об этом уже не раз писали СМИ, были здесь и представители прокуратуры. Опасения жителей связаны не только с запахом. Летом поселки регулярно подвергаются нашествию мух, а год назад в помете на полях обнаружили сальмонеллу.

Причем если раньше куриный помет сбрасывали только летом, теперь процесс начинается уже зимой. И как только снег начинает таять, поселки заволакивает невыносимая вонь.

В компании «Равис» подтверждают сбор отходов жизнедеятельности животных. Но заверяют: все делают с соблюдением действующих нормативов. «В феврале 2024 года на земельные участки ООО «Заря», расположенные на территории Сосновского района, на расстоянии от населенных пунктов не менее 1000 метров, вносился побочный продукт животноводства с целью повышения плодородия почвы, – цитирует 74.ru ответ представителей предприятия. – По результатам лабораторных исследований, продукт, размещаемый на сельскохозяйственных угодьях ООО «Заря», соответствует требованиям, указанным в приложении №1 Постановления Правительства РФ от 31.10.2022 г. №1940 «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства».

Весной это «удобрение» уйдет в почву после дискования, вспашки и боронования, что исключит появление насекомых, заверяют в «Рависе». Зимой же сбрасывать «побочный продуктов животноводства» стали именно «с целью минимизации рисков дискомфортного ощущения у населения», отмечают в компании. К тому же перед этим он прошел через череду процессов обеззараживания.

Однако руководство предприятия все-таки принесло извинения жителям «за временные неудобства».

Но жителям от таких ответов ни холодно, ни жарко. Они намерены направить обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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