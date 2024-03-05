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Вторник, 5 марта 2024, 18:57 мск

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В уральском селе школьницы избили сверстницу

В Челябинской области ученицу школы избили сверстницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в селе Аргаяш. Видео избиения, снятое учащимися, появилось в интернете.

Две девочки 15-ти и 16-ти лет набросились на свою соученицу. О произошедшем мать пострадавшей девочки сообщила в полицию.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", – рассказали в региональном управлении СКР.

В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также причины, способствовавшие случившемуся. По результатам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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