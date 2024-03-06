6 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Финальные соревнования по гиревому спорту (девушки, юноши) в зачет спартакиады студентов ПОО Челябинской области, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)