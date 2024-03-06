6 марта ожидаются следующие события – Челябинск

06.03.2024, среда
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10:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-классы «Сделаем подарки сами и подарим маме!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Литературный час «Путешествие в город трех толстяков» к 125-летию со дня рождения Юрия Олеши (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок для мамы» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Финальные соревнования по гиревому спорту (девушки, юноши) в зачет спартакиады студентов ПОО Челябинской области, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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11:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации: проводят опытные юристы по любым вопросам (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:30 Челябинск – Конкурсная игровая программа «Весеннее настроение» (библиотека №2, пр. Комарова, 114)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Для милой мамочки»: поделка в технике оригами (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Литературно-музыкальная гостиная «Песни для любимых женщин» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Праздничная программа «Времена любви» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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16:00 Челябинск – Литературно-музыкальная программа «Мы желаем счастья вам» с участием молодежного ансамбля «Гитара по кругу» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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19:00 Челябинск – КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина: «Трактор» vs. «Салават Юлаев» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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19:00 Челябинск – Вечер профессионального бокса «Битва на Урале» (Конгресс-холл Центра международной торговли, пр. Ленина, 35, большой зал)
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