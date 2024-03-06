После скандала с потопом в Челябинске коммунальщики пригласили проверяющих не в тот подъезд

Проверка управляющей компании и прокуратуры, приехавшая в проблемный дом в Челябинске, «перепутала» подъезды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, неожиданное продолжение получила история дома №33 по улице Машиностроителей.

Напомним, жители двухэтажки, расположенной в Ленинском районе областного центра, рассказали общественникам, что вот уже несколько месяцев подвал одного из подъездов топит канализационными стоками. Но в управляющей компании беспокойство челябинцев разделять не торопятся.

По словам горожан, после первых обращений в УК быстро отчитались: мол, заполнившую подвал жидкость откачали, провели санобработку. Только сотрудников организации тогда никто из жителей дома в глаза не видел.

Есть у челябинцев предположения, в чем корень проблемы. Они даже успели сфотографировать зияющую в сточной трубе дыру. Но в УК, говорят жильцы, заверили, что так оно и должно быть.

После того, как о скандальной истории стало известно прессе, а общественники обратились за помощью в прокуратуру, коммунальная организация заполнившую подвал здания жидкость откачала. Но когда к дому приехал представитель районной прокуратуры, помещение ему, по словам жильцов, коммунальщики постеснялись.

Как рассказали челябинцы, они видели, как сотрудники УК завели проверяющего в подъезд №2. А топит подъезд №1. Получается, проверка велась в подъезде, жильцы которого никогда на фекальные потопы не жаловались.

«Навестим злополучный дом еще раз. Своими глазами посмотрим, что же на самом деле происходит в том самом подъезде», – обещают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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