Участок М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывов

Трассу М5 «Урал» вновь перекроют на несколько часов в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», завтра, 7 марта, с 9:00 до 14:00 в связи с буровзрывными работами на участке 1565 км – 1576 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском районе.

Альтернативный маршрут согласован по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу, но только для легкового транспорта. Грузовому и пассажирскому транспорту проезд запрещен.

Напомним, что трассу М-5 на этом участке планируется перекрывать один раз в неделю по вторникам или четвергам (в зависимости от погоды) до октября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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