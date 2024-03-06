В Копейске сотрудница муниципального учреждения предстанет перед судом за аферу с премиями

Сотрудница бюджетного учреждения Копейска присвоила больше полумиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Копейский городской суд направлено уголовное дело о мошенничестве.

«Полицейскими была получена оперативная информация о хищении бюджетных средств в одном из муниципальных учреждений Копейского городского округа», – рассказали представители силового ведомства.

В рамках расследования задержали сотрудницу организации. Используя должностное положение, женщина с января 2021 года по июнь 2022 года присвоила себе 570 тысяч рублей, предназначавшихся коллегам.

Копейчанка занижала ежемесячные премии сотрудникам и завышала их себе. Недостоверные платежные реестры женщина предоставляла в банк, а для скрытия своей деятельности подделывала расчетные листы по заработной плате сотрудников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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