В Челябинске с коммунальщиков взыскали 50 тысяч рублей за отрезанный палец ребенка

Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу двухлетней челябинки, получившей травму на карусели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провела проверку по обращению матери несовершеннолетней девочки, получившей травму на карусели во дворе многоквартирного жилого дома.
Напомним, инцидент произошел в июле 2023 года. Во время прогулки во дворе дома №20 по улице Павелецкой маленькая девочка упала с карусели. Рука ребенка попала в основание карусели. В результате верхняя часть пальца малышки была срезана вместе с ногтем. К счастью, благодаря своевременному вмешательству врачей палец удалось сохранить. Ребенку на момент ЧП был 1 год 9 месяцев.
Проверка показала, что металлическая карусель имела технические повреждения.
Прокуратурой руководителю управляющей компании было внесено представление об устранении нарушений закона, детскую конструкцию быстро демонтировали.
Прокурор подал в иск о взыскании с управляющей компании 150 тысяч рублей в счет компенсации причиненного девочке морального вреда.
Судом взыскана сумма в 50 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу, решается вопрос об обжаловании.
Челябинск, Виктор Елисеев
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