Машина вылетела на остановку в Челябинске. Пострадали женщина и ребенок

Четырехлетняя девочка попала под машину на остановке общественного транспорта в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 6 марта, в Тракторозаводском районе областного центра.

На улице Комарова в районе остановки общественного транспорта столкнулись автомобили Kia и ВАЗ-2112. После удара отечественная легковушка вылетела на остановочный пункт, где сбила 27-летнюю женщину и девочку четырех лет.

Обеих госпитализировали в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube