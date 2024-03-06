Машина вылетела на остановку в Челябинске. Пострадали женщина и ребенок

Четырехлетняя девочка попала под машину на остановке общественного транспорта в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 6 марта, в Тракторозаводском районе областного центра.
На улице Комарова в районе остановки общественного транспорта столкнулись автомобили Kia и ВАЗ-2112. После удара отечественная легковушка вылетела на остановочный пункт, где сбила 27-летнюю женщину и девочку четырех лет.
Обеих госпитализировали в больницу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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