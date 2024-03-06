Челябинец, вышвырнувший девушку-подростка из маршрутки, предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело в отношении пожилого челябинца, вытолкнувшего школьницу из маршрутного такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, инцидент произошел 3 ноября 2022 года в салоне автобуса на остановке «Медицинский институт» в Центральном районе Челябинска. Между пожилым южноуральцем и 14-летней девушкой вспыхнул конфликт. Во время ссоры горожанин схватил подростка за одежду и толкнул в сторону выхода. Девушка споткнулась и выпала из автобуса, ударившись головой об асфальт.

В результате падения школьница получила тупую травму головы.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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