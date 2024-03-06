Челябинцы увлеклись затяжными драмами

Челябинцы стали тратить больше времени на фильмы и сериалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе растет популярность онлайн-кинотеатров. По итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос на 6% в сравнении с 2022-м. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда вышло наибольшее число премьер. Рост трафика на START и Wink, где показали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», в декабре достиг 68% в сравнении с ноябрем.

В среднем российский пользователь ежемесячно тратит уже почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

В 2023 году южноуральцы потратили на российские онлайн-кинотеатры на 6% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей была зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 10% в сравнении с предыдущим месяцем и на 78% в декабре.

Основное ядро аудитории видеосервисов в Челябинской области составляют миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 55% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет – 22% и 21% соответственно. Мужчины составляют около 63% от всей аудитории стримингов на Южном Урале. Женщины чаще выбирали контент на Wink и START, где их доля составила 51% и 50% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков «Кинопоиска» и Premier (67% и 64% соответственно).

Челябинск, Софья Артемьева

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