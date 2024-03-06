В центре Челябинска до конца марта закроют движение

Движение автотранспорта в поселке Урицкого закроют на три с половиной недели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится в связи с проведением работ по строительству наружных сетей водоотведения.
«С 7 по 31 марта закрывается движение транспорта по переулку Писарева на участке от дома №93 по улице Профинтерна до дома №51 по улице Каменогорская», – уточнили представители городской администрации.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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