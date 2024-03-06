Жители дома в Челябинске, где рухнул козырек, жаловались на его состояние еще осенью

Жители дома в Челябинске, где вчера рухнул козырек, жаловались на его состояние уже давно и прошлой осенью даже обращались в Следственный комитет. Но их никто не услышал.

Как уже сообщал «Новый День», вчера, 5 марта, в доме 23А/1 по улице Салютной (Тракторозаводский район) рухнул козырек.

Девятиэтажное здание было раньше общежитием. Вход в подъезд девятиэтажки был организован через квадратное крыльцо площадью полтора-два десятка квадратных метров, над которым в качестве козырька был устроен достаточно большой навес. Он-то и рухнул на крыльцо.

К счастью, обошлось без пострадавших. Входную группу огородили, для жителей открыт запасной вход с обратной стороны здания. Сегодня, 6 марта, управляющая компания планировала демонтировать конструкцию.

Реакцию коммунальщиков можно было бы назвать достаточно оперативной. Однако, по словам жильцов дома, опасения состояние козырька вызывало у них еще летом прошлого года. Конструкция протекала после дождя, балка, с помощью которой навес крепился к стене, проржавела, а на крыше козырька скапливался мусор и росли двухметровые клены.

В сентябре горожане обратились в следственный отдел СКР по Тракторозаводскому району с требованием возбудить уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По итогам проверки в возбуждении дела отказали. Но отметили, как пишет со ссылкой на ответ на обращение блогер Валентина Волкова, что управляющая компания активизировала деятельность «по решению социально-бытовых вопросов жителей дома, в том числе о ремонте лестницы, козырька».

Само руководство УК обещало тогда жителям до конца октября 2023 года очистить козырек от мусора и отремонтировать крыльцо. Ремонт козырька планировали на весну текущего года. Однако конструкция до исполнения обещаний не дожила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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