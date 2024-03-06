В Челябинске построят мост через железнодорожные пути в Новосинеглазово

Власти Челябинска ищут подрядчика для строительства путепровода в Новосинеглазово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», путепровод через железнодорожные пути по улице Челябинской планируется возвести в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Извещение о приеме заявок на участие в электронном аукционе для заключения соответствующего контракта было опубликовано на портале госзакупок вчера, 5 марта.

До сих пор поселок Новосинеглазово с основной территорией города соединяет единственная дорога, упирающаяся в железнодорожный переезд. При этом регулярно здесь возникают пробки – по сути, поселок отрезан от города каждый раз, когда по переезду проходит состав.

Не один год жители Новосинеглазово просили снизить зависимость транспортной связи от работы шлагбаума. Однако долгое время проблема не решалась.

Сейчас у посельчан появился шанс. Прием заявок продлится до 13 марта. После этого комиссия определит победителя.

Ему предстоит поднять путепровод на мостовые опоры, переоборудовать примыкающие к ним участки автомобильной дороги, оборудовать широкие тротуары, организовать освещение на объекте, а также установить ограждения на мосту и лестницы к нему. Сдать работы необходимо до августа 2026 года.

Начальная (максимальная) стоимость контракта – 616,3 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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