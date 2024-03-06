«Трактор» проиграл в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» уступил на домашней арене «Салавату Юлаеву» из Уфы – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начался матч атакой «Трактора», но открыть счет команды не могли довольно долго.

Зато уже в первой половине первого периода болельщики смогли увидеть очередной поединок: на сей раз в рукопашной с элементами борьбы схлестнулись челябинец Сергей Телегин и капитан «Салавата» Григорий Панин.

В остальном игра проходила, как и в предыдущем матче. Уфимцы больше атаковали, чаще бросали по воротам. Но хозяева были точнее. На 16-й минуте Данил Юртайкин перехватил шайбу в зоне соперников, отправил ее в центр, а там игровой снаряд подхватил Михаил Котляревский, отправив в ворота гостей – 1:0.

Начало второго периода уфимцы оставили за собой. На 24-й минуте матча Григорий Панин сделал пас от борта, шайбу подхватил Иван Дроздов, и с близкого расстояния поразил ворота «Трактора» – 1:1.

Однако на 30-й минуте Джек Родевальд выиграл вбрасывание в зоне «Салавата», шайбу подобрал Антон Бурдасов и отправил в дальний угол ворот гостей – 2:1 в пользу челябинцев.

Начало третьей двадцатиминуткой ознаменовалось еще одной дракой: на 46-й минуте встречи силами померились Евгений Тимкин из «Салавата» и защитник «черно-белых» Альберт Яруллин. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафа, а Тимкина, толкнувшего перед самой дракой Данила Юртайкина, судьи наградили еще и двухминутным штрафом. В итоге у «Трактора» появилось численное преимущество при игре 4Х3.

Но воспользоваться им хозяева не сумели, а в начале 49-й минуты уже сами оказались в меньшинстве – за удар соперника клюшкой малым штрафом был наказан Джек Родевальд. Уфимцам хватило 40 секунд, чтобы воспользоваться численным преимуществом: Джош Ливо отправил шайбу в ближний угол ворот Зака Фукале – 2:2.

После этого команды продолжили обмениваться обоюдными атаками. На 57-й минуте встречи болельщиков порадовали еще одним поединком: один на один сошлись Николя Мелош из «Салавата» и челябинец Илья Карпухин.

А на 58-й минуте количество бросков гостей по воротам «Трактора», наконец, перешло в качество: Иван Дроздов замкнул розыгрыш Джоша Ливо и Александра Хмелевски и оформил дубль – 3:2, «Салават Юлаев» одерживает победу и сравнивает счет в одной восьмой Кубка Гагарина.

Следующая встреча пройдет 8 марта в Уфе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube